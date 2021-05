Prenotazione vaccini Lazio, fascia d’età 50-53 anni: come fare e quando torna disponibile Pfizer (Di lunedì 10 maggio 2021) Se da una parte la campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue e sono state aperte le prenotazioni anche agli under 60, o meglio a chi ha 55 e 54 anni, dall’altra l’Unità di Crisi ha fatto sapere che sono finiti – per tutto il mese di maggio – gli slot disponibili per essere vaccinati con Pfizer. Ma ora come fare e quando torna disponibile? Per il mese di maggio, in realtà, ci sono 100.000 slot di Prenotazione per AstraZeneca e il monodose americano Johnson & Johnson, tant’è che la Regione ha ricordato che “tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci”. Leggi anche: Roma e il Lazio in zona arancione da lunedì 17 maggio? Perché la Regione potrebbe cambiare colore vaccini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) Se da una parte la campagna di vaccinazione nelprosegue e sono state aperte le prenotazioni anche agli under 60, o meglio a chi ha 55 e 54, dall’altra l’Unità di Crisi ha fatto sapere che sono finiti – per tutto il mese di maggio – gli slot disponibili per essere vaccinati con. Ma ora? Per il mese di maggio, in realtà, ci sono 100.000 slot diper AstraZeneca e il monodose americano Johnson & Johnson, tant’è che la Regione ha ricordato che “tutti isono sicuri ed efficaci”. Leggi anche: Roma e ilin zona arancione da lunedì 17 maggio? Perché la Regione potrebbe cambiare colore...

