Premier League, il pubblico torna allo stadio: il piano per le ultime due giornate del campionato

La Premier League intravede il totale ritorno alla normalità. Come noto ormai da più di un anno, l'emergenza sanitaria globale ha condizionato e limitato in maniera piuttosto significativa la vita di tutti. Anche per gli appassionati di calcio, l'ultima annata sportiva non è risultata certamente facile, causa delle ingenti restrizioni che non hanno permesso ai tifosi di poter sostenere la propria squadra del cuore all'interno degli imponenti stadi britannici.

Juventus, Gravina avvisa: "Club bianconero fuori dalla Serie A se non lascia la Superlega"

Adesso, tuttavia, il Regno Unito ha cambiato prepotentemente registro. La campagna vaccinale - seppur ancora incompleta - procede spedita nel Paese oltre Manica, dando la progressiva possibilità ai suoi cittadini di ricominciare a vivere una vita normale e all'insegna di una vigile libertà.

