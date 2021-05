Premier League, Fulham-Burnley 0-2: il commento del match e la classifica aggiornata (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Burnley si impone per 0-2 sul campo del Fulham.Una sfida di poco conto quella andata in scena a 'Craven Cottage', nella quale entrambe le compagini avevano poco da contendersi. I padroni di casa sono già matematicamente in Championship, mentre gli ospiti si sono resi protagonisti di una salvezza piuttosto tranquilla. Quattordicesima piazza della Premier League con 39 punti all'attivo. Questo il bottino complessivo del Burnley fino a questo momento, a con tale risultato che conferma quanto di buono visto nel corso di tutta l'annata sportiva.Le reti di Westwood e Wood hanno chiuso già nel primo tempo la pratica. Delle marcature pesanti quelle siglati dai due giocatori ospiti, che hanno da subito annullato le speranze del Fulham di conquistare qualche punto ad ormai due giornate dal ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilsi impone per 0-2 sul campo del.Una sfida di poco conto quella andata in scena a 'Craven Cottage', nella quale entrambe le compagini avevano poco da contendersi. I padroni di casa sono già matematicamente in Championship, mentre gli ospiti si sono resi protagonisti di una salvezza piuttosto tranquilla. Quattordicesima piazza dellacon 39 punti all'attivo. Questo il bottino complessivo delfino a questo momento, a con tale risultato che conferma quanto di buono visto nel corso di tutta l'annata sportiva.Le reti di Westwood e Wood hanno chiuso già nel primo tempo la pratica. Delle marcature pesanti quelle siglati dai due giocatori ospiti, che hanno da subito annullato le speranze deldi conquistare qualche punto ad ormai due giornate dal ...

Advertising

TheSunFootball : Maurizio Sarri 'interested' in becoming Arsenal boss as Mikel Arteta faces sack - _07_MI_07_ : @ntrovola_tonze Quelle dell’Inter degli ultimi due anni pure più difficili, chè in Italia un passaggio orizzontale… - ilnapolionline : Premier League - - Mediagol : #PremierLeague, Fulham-Burnley 0-2: il commento del match e la classifica aggiornata - sportli26181512 : Premier, al #Burnley lo scontro diretto: #Fulham retrocesso: A Craven Cottage i padroni di casa vengono sconfitti 2… -