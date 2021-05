Premier League 2020/2021: aritmetica la retrocessione del Fulham, fatale il ko contro il Burnley (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Fulham è la terza e ultima squadra retrocessa in Championship. Per la seconda volta consecutiva, il club londinese torna nella serie cadetta esattamente una stagione dopo la promozione, confermandosi una cosiddetta “squadra ascensore”. fatale la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Burnley nel posticipo del 35° turno di Premier League 2020/2021. Gara decisa nel primo tempo dalle reti di Westwood e Wood, che condannano il Fulham ed allo stesso tempo regalano la salvezza agli ospiti. Serata da dimenticare per la squadra di Scott Parker, che si conferma quella con il peggior rendimento tra le mura amiche. Inoltre, i 0 gol segnati sottolineano come anche le soli 25 reti messe a referto abbiano contribuito alla ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilè la terza e ultima squadra retrocessa in Championship. Per la seconda volta consecutiva, il club londinese torna nella serie cadetta esattamente una stagione dopo la promozione, confermandosi una cosiddetta “squadra ascensore”.la sconfitta casalinga per 2-0ilnel posticipo del 35° turno di. Gara decisa nel primo tempo dalle reti di Westwood e Wood, che condannano iled allo stesso tempo regalano la salvezza agli ospiti. Serata da dimenticare per la squadra di Scott Parker, che si conferma quella con il peggior rendimento tra le mura amiche. Inoltre, i 0 gol segnati sottolineano come anche le soli 25 reti messe a referto abbiano contribuito alla ...

