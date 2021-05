Prati | Avvocato minacciato e rapinato del Rolex in pieno giorno | ecco cosa è successo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ha parcheggiato l’auto a Piazzale Clodio per andare a lavoro in tribunale quando è statocon un coltello edel. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da unquesta mattina, intorno alle 9:30.delL’con un coltello da un malvivente, è stato prima derubato dell’orologio e poi ferito a una mano, per questo medicato sul posto dal personale del 118. Il ladro ha cercato di dileguarsi, di raggiungere l’auto con a bordo il complice, ma la fuga è stata breve. Ad “attenderlo” i Carabinieri della Stazione Medaglie D’Oro, che hanno cercato subito di bloccare ilre. L’altro, invece, una volta notata la scena, ha cercato una via di fuga e a ...

