Poste Italiane offerte di lavoro maggio 2021: come candidarsi (Di lunedì 10 maggio 2021) Vorresti lavorare in Poste Italiane, ma non sai se ci sono posizioni aperte come candidarti? Vediamo insieme tutte le informazioni sulle offerte di lavoro disponibili a maggio 2021, oltre alla possibilità di fare una auto-candidatura inviando il CV tramite il sito. Al momento le posizioni aperte sul sito di PosteItaliane.it sono: PORTALETTERE, Italia Requisiti: Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 (N.B. Non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio); Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale; Conoscenze professionali Non sono richieste ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 10 maggio 2021) Vorresti lavorare in, ma non sai se ci sono posizioni apertecandidarti? Vediamo insieme tutte le informazioni sulledidisponibili a, oltre alla possibilità di fare una auto-candidatura inviando il CV tramite il sito. Al momento le posizioni aperte sul sito di.it sono: PORTALETTERE, Italia Requisiti: Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 (N.B. Non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio); Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale; Conoscenze professionali Non sono richieste ...

Advertising

TommyBrain : Sputnik:Poste Italiane non funziona, problemi tecnici al sito ed all'app Poste Pay in tutta Italia - IacobellisT : Sputnik:Poste Italiane non funziona, problemi tecnici al sito ed all'app Poste Pay in tutta Italia - sunstuck7 : @_tomlinsun28 Okay grazie mille, te l’ho chiesto perché il rimborso me lo faranno su una carta che non esiste più e… - FabioPlush : porcoddio poste italiane ma mi volete completà sta transazione da paypal a postepay evolution son passati 4 giorni porca MADONNA - FelsaAbruzzo : RT @FelsaCisl: #Somministrati in Poste Italiane: proclamato lo stato di agitazione. Disattesi gli impegni assunti presso il @MISE_GOV, anc… -