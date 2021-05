Porsche Club GT | bagarre a Imola

Advertising

Sevenpress : Sale la tensione nel Porsche Club GT a Imola - EcodiSicilia : Piloti siciliani all’attacco a Imola nel Porsche Club GT @ecodisicilia - PeroniRace : ?? Saremo in diretta a partire dalle 8.55 ?? Si parte con il Porsche Club GT - AutoMotoCorse : - iltornante : Imola ospita il secondo round del Porsche Club GT con nuovo record -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Club

Autosprint.it

IlGT ha vissuto un secondo round 2021 ad alto tasso di adrenalina a Imola, dove le sfide di vertice hanno infiammato il weekend e confermato un trend di competitività e gradimento in ...Sale la tensione nelGT a Imola Secondo round 2021 con nuovi vincitori, record iscritti e meteo perfetto per il monomarca delle 911, Cayman e Boxster, che ora guarda a Monza il 30 maggio. Le sfide in riva al ...Nel secondo round stagionale, le sfide in riva al Santerno sono state animate da Reggiani e Formaini nelle categorie “racing” griffate DSW. Tomarchio fa sua la Goodyear GT3 RS e Manetti la Sparco GT, ...Secondo round 2021 con nuovi vincitori, record iscritti e meteo perfetto per il monomarca delle 911, Cayman e Boxster, che ora guarda a Monza il 30 maggio.