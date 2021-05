Pop | Bonafoni | candidatura Gualtieri ottima cosa

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “Bene ladi Roberto, che entra ufficialmente in corsa per le primarie del centrosinistra a Roma. Ora – con una coalizione larga di partiti, forze civiche e sociali – occorre costruire subito un percorso e un rapporto forte e popolare con la citta’. All’ascolto dei bisogni delle persone, per la giustizia ambientale e per la giustizia sociale. Noi di Pop, che da mesi ormai lavoriamo nei territori a un progetto di citta’, ci siamo”. Cosi’ in un comunicato Marta, presidente ell’associazione “Pop Idee in movimento”, della coalizione “Insieme per Roma”.