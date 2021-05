Ponte sullo Stretto, Bonelli: “Grillo, come puoi consentire che il M5S cambi idea cosi?” (Di lunedì 10 maggio 2021) Ponte sullo Stretto, le parole del coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ”Caro Grillo, dopo le affermazioni del sottosegretario alle Infrastrutture del M5S Giancarlo Cancelleri, il quale voltando le spalle ad anni di mobilitazioni contro il Ponte sullo Stretto di Messina, oggi si dichiara favorevole alla realizzazione dell’opera, come puoi consentire che il M5S cambi idea in questo modo quando, nel 2012, proprio tu attraversasti lo Stretto di Messina a nuoto per ribadire la tua contrarietà al Ponte e aprire la campagna elettorale dello stesso Cancelleri come presidente della Regione Sicilia?”. Così il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021), le parole del coordinatore nazionale dei Verdi Angelo”Caro, dopo le affermazioni del sottosegretario alle Infrastrutture del M5S Giancarlo Cancelleri, il quale voltando le spalle ad anni di mobilitazioni contro ildi Messina, oggi si dichiara favorevole alla realizzazione dell’opera,che il M5Sin questo modo quando, nel 2012, proprio tu attraversasti lodi Messina a nuoto per ribadire la tua contrarietà ale aprire la campagna elettorale dello stesso Cancelleripresidente della Regione Sicilia?”. Così il ...

