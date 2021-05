Polonia e Ungheria hanno fatto cancellare l’uguaglianza di genere dagli impegni sociali dell’Unione europea (Di lunedì 10 maggio 2021) (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)Polonia e Ungheria hanno chiesto e ottenuto la rimozione della frase “promuovere l’uguaglianza di genere” dalla dichiarazione congiunta dei 27 leader europei al vertice di Porto sulla definizione dell’agenda delle politiche sociali dell’Unione. I leader sovranisti dei due paesi insistono sulla loro battaglia contro la parità di genere e la comunità lgbtq+. Il partito nazionalista polacco, Diritto e giustizia (Pis) e il suo alleato euroscettico e sovranista Viktor Orban, primo ministro ungherese, hanno fatto dell’opposizione ai diritti della comunità lgbtq+ un marchio di fabbrica. La Polonia, per esempio, ha creato delle zone libere da persone lgbtq+ sul ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)chiesto e ottenuto la rimozione della frase “promuoveredi” dalla dichiarazione congiunta dei 27 leader europei al vertice di Porto sulla definizione dell’agenda delle politiche. I leader sovranisti dei due paesi insistono sulla loro battaglia contro la parità die la comunità lgbtq+. Il partito nazionalista polacco, Diritto e giustizia (Pis) e il suo alleato euroscettico e sovranista Viktor Orban, primo ministro ungherese,dell’opposizione ai diritti della comunità lgbtq+ un marchio di fabbrica. La, per esempio, ha creato delle zone libere da persone lgbtq+ sul ...

