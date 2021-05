Polizia Stradale - La Giulia Veloce guida la "scorta" del Giro dItalia - VIDEO (Di lunedì 10 maggio 2021) Ha preso il via sabato scorso la 104esima edizione del Giro d'Italia, scortato come di consuetudine dalla Polizia Stradale. Da tanti anni la competizione ciclistica rientra nella tradizione operativa della Specialità: risale infatti al 1946 il connubio tra la Polstrada e la corsa rosa, inaugurato nella prima edizione del dopoguerra con l'impiego di 11 motociclisti e 6 poliziotti, su due fuoristrada e un camion. La Giulia Veloce come auto 1. Un'Alfa Romeo Giulia Veloce con il propulsore a benzina 2.0 turbo da 280 CV sarà, come si dice in codice, l'auto 1, quella assegnata alla caposcorta del Giro: il commissario capo Annalisa Valleriani, comandante della Polstrada di Lecco. L'auto monta un quattro cilindri con sistema ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 10 maggio 2021) Ha preso il via sabato scorso la 104esima edizione deld'Italia,to come di consuetudine dalla. Da tanti anni la competizione ciclistica rientra nella tradizione operativa della Specialità: risale infatti al 1946 il connubio tra la Polstrada e la corsa rosa, inaugurato nella prima edizione del dopoguerra con l'impiego di 11 motociclisti e 6 poliziotti, su due fuoristrada e un camion. Lacome auto 1. Un'Alfa Romeocon il propulsore a benzina 2.0 turbo da 280 CV sarà, come si dice in codice, l'auto 1, quella assegnata alla capodel: il commissario capo Annalisa Valleriani, comandante della Polstrada di Lecco. L'auto monta un quattro cilindri con sistema ...

