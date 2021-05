Podcast anti-complotto | Vigorito riesce a compattare il Buono il Brutto e il Napolista

(Di lunedì 10 maggio 2021). Per una settimana, il– ilile il– non si è soffermato più di tanto sul Napoli, su Gattuso, nemmeno su Osimhen. Si è parlato, tanto, di quel che è successo a Benevento, di Mazzoleni, di. Mastella no, dei Mastella ci siamo rifiutati di parlare. L’episodio e soprattutto l’idea di unnei confronti del Meridioni sono riusciti nella titanica impresa diil, ile il, cioè Salvatore Malfitano, Alessandro Montano, Massimiliano Gallo. https://api.spreaker.com/v2/episodes/44737454/download.mp3L'articolo il

Advertising

napolista : Si è parlato, tanto, di quel che è successo a Benevento, di Mazzoleni, di Vigorito. Mastella no, dei Mastella ci si… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: I brevetti sui vaccini anti-Covid e il falso dilemma tra solidarietà e affari, spiegato da @giuseppesarcina e @federicof… - ConfindustriaLS : Si parla del protocollo anti-contagio in azienda, recentemente aggiornato, nella puntata di oggi di #LeTueAliOnAir,… - federicofubini : RT @tpellizzari: Nel #podcast @Corriere Daily di oggi #10maggio @GiuseppeSarcina @federicofubini @toiapatrizia spiegano il falso dilemma et… - toiapatrizia : RT @tpellizzari: Nel #podcast @Corriere Daily di oggi #10maggio @GiuseppeSarcina @federicofubini @toiapatrizia spiegano il falso dilemma et… -

Ultime Notizie dalla rete : Podcast anti

Corriere della Sera

... grave una donna di 70 anni VacciniCovid, in Emilia Romagna via alle prenotazioni per tutti i 50enniRadio Sound Ultima Ora Piacenza... grave una donna di 70 anni Schianto tra un tir, un furgone e una spazzatrice Iren: tre feriti di cui uno grave VacciniCovid, in Emilia Romagna via alle prenotazioni per tutti i 50enni...L'energia, irruenza e risolutezza del nuovo direttore del Teatro Nazionale, una ripartenza “esagerata” per la città ligure ...Respirare profondamente è la pratica di auto-aiuto più efficace cha possiamo mai praticare. Sopraffatti dallo stress e l'ansia, non sappiamo più come si fa. Il campione di apnea Mike Maric ce lo inseg ...