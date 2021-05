Pioggia di razzi su Israele | evacuati il Muro del Pianto e la Knesset Ritorsione su Gaza | almeno nove morti

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tensione altissima a Gerusalemme. È scaduto alle 17 italiane l’ultimatum fissato di Hamas perché le autorità israeliane ritirassero i soldati dalla Spianata delle Moschee e dal quartiere di Sheikh Jarrah e rilasciassero i manifestanti palestinesi arrestati. «Siete stati avvertiti», ha detto il portavoce dell’ala militare di Hamas, Abu Odeiba. Gerusalemme e altre cittadine limitrofe sono state inondate dal suono delle sirene di allarme per ladiin arrivo. I media locali hanno riferito che si sono udite esplosioni nella città, teatro delle proteste nelle ultime settimane per lo sfratto di famiglie arabe dal quartiere di Sheikh Jarrah. Il lancio deiSono sette i missili lanciati dalla Striscia diverso Gerusalemme, di cui uno intercettato. Sebbene l’esercito israeliano, in un primo ...

Advertising

comteodalric : RT @ofcs_report: +++#Israel - Pioggia di razzi da #Gaza verso paesi e insediamenti civili ebraici. Colpite le zone di #Ashkelon, #Mavkiim,… - ChiodiDonatella : RT @ofcs_report: +++#Israel - Pioggia di razzi da #Gaza verso paesi e insediamenti civili ebraici. Colpite le zone di #Ashkelon, #Mavkiim,… - marco_disca : RT @ofcs_report: +++#Israel - Pioggia di razzi da #Gaza verso paesi e insediamenti civili ebraici. Colpite le zone di #Ashkelon, #Mavkiim,… - 2014Monaco : @StandWithUs 'Pioggia di razzi da Gaza verso paesi e insediamenti civili ebraici. Colpite le zone di Ashkelon, Mavk… - manuel_y_jesus_ : RT @ofcs_report: +++#Israel - Pioggia di razzi da #Gaza verso paesi e insediamenti civili ebraici. Colpite le zone di #Ashkelon, #Mavkiim,… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia razzi

disu Israele: l'attacco a Gerusalemme di Hamas Sarebbero 30 in realtà irivendicati in questi momenti da Saraya Al - Quds , l'ala militare della Jihad islamica che controlla la ...... giova rammentare che, con le sue 18 tonnellate , è, di fatto, unopiù grandi degli ultimi ... L' ipotesi della "" di detriti è stata indicata anche dagli analisti di Aerospace Corporation , ...Pioggia di razzi su Israele: l’attacco a Gerusalemme di Hamas. Sarebbero 30 in realtà i razzi rivendicati in questi momenti da Saraya Al-Quds, l’ala militare della Jihad isla ...Un mostro dal peso di oltre 30 tonnellate e alto 18 metri ha messo in subbuglio l'intero pianeta. Pochi giorni fa la forza dei suoi motori gli ha permesso di portare in orbita il primo modulo ...