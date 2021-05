Pierpaolo Sileri tra vaccino e coprifuoco: come sarà l’Italia tra 2-3 settimane (Di lunedì 10 maggio 2021) Mentre la campagna vaccinale va avanti, si avvicina anche la data di molte riaperture. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha parlato delle prossime settimane, dei rischi e dell’importanza dei vaccini in questa fase. Pierpaolo Sileri su Covid-19 e vaccinazione “Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale“, spiega il sottosegretario, ma al momento “serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi ad almeno 30 milioni di italiani coperti con la prima dose di vaccino“, aggiunge in una intervista al Corriere della Sera. Ora la concentrazione di tutti è sulle nuove riaperture e sull’impatto che avranno: “I contagi saliranno di nuovo. Ma con 500mila ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Mentre la campagna vaccinale va avanti, si avvicina anche la data di molte riaperture. Il sottosegretario alla Saluteha parlato delle prossime, dei rischi e dell’importanza dei vaccini in questa fase.su Covid-19 e vaccinazione “Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale“, spiega il sottosegretario, ma al momento “serve ancora pazienza per 2-3, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi ad almeno 30 milioni di italiani coperti con la prima dose di“, aggiunge in una intervista al Corriere della Sera. Ora la concentrazione di tutti è sulle nuove riaperture e sull’impatto che avranno: “I contagi saliranno di nuovo. Ma con 500mila ...

