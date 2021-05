Piano Estate, tutti i buchi del progetto: docenti non interessati, personale insufficiente, segreterie in affanno con i tempi di spesa (Di lunedì 10 maggio 2021) I presidi denunciano i ritardi. I docenti non sembrano così interessati a dare una mano. Molti dei collaboratori scolastici assunti come precari a luglio e agosto non ci saranno. Le segreterie rischiano di non riuscire a preparare tutte le carte per partecipare ai Pon. E poi ancora non c’è chiarezza sulle tipologie di personale che possono essere coinvolte e sui parametri di retribuzione. Infine, cosa di non poco conto, secondo i sondaggi fatti dalla Tecnica della Scuola e da Orizzonte Scuola solo uno studente su dieci sembra interessato ad andare a scuola a giugno, luglio e agosto. Il Piano Estate messo in campo dal ministro dell’Istruzione incontra i primi ostacoli. Lunedì pomeriggio le organizzazioni sindacali hanno avuto un incontro in viale Trastevere per mettere sul tavolo alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) I presidi denunciano i ritardi. Inon sembrano cosìa dare una mano. Molti dei collaboratori scolastici assunti come precari a luglio e agosto non ci saranno. Lerischiano di non riuscire a preparare tutte le carte per partecipare ai Pon. E poi ancora non c’è chiarezza sulle tipologie diche possono essere coinvolte e sui parametri di retribuzione. Infine, cosa di non poco conto, secondo i sondaggi fatti dalla Tecnica della Scuola e da Orizzonte Scuola solo uno studente su dieci sembra interessato ad andare a scuola a giugno, luglio e agosto. Ilmesso in campo dal ministro dell’Istruzione incontra i primi ostacoli. Lunedì pomeriggio le organizzazioni sindacali hanno avuto un incontro in viale Trastevere per mettere sul tavolo alcuni ...

Advertising

daniyungblud1 : Raga io non so checcazzo fare quest’estate, tra poco a lavoro dobbiamo comunicare il piano ferie e non so se prende… - Efisio31251859 : RT @PaoloPqi: @Pgreco_ di crisanti ci sarebbe un'enciclppledia, prendo questa del 18 aprile :'l'unica scommessa é vedere se a giugno bisogn… - PaoloPqi : @Pgreco_ di crisanti ci sarebbe un'enciclppledia, prendo questa del 18 aprile :'l'unica scommessa é vedere se a giu… - matilde36660368 : @RudyZerbi alla finale quindi farai una cosa tipo: “ho una proposta sexy da farti, continuiamo la nostra vita insie… - elsa_flacco : RT @2021Adesso: Osservazioni sul Piano Scuola per l'estate 2021, di Rossana Cetta, per #Adesso -