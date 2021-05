Pfizer | richiamo nel Lazio passa da 3 a 5 settimane | cosa cambia per le prenotazioni

Advertising

fam_bruno : RT @rep_roma: Vaccino Covid, richiamo Pfizer a 35 giorni nel Lazio. Ecco quali appuntamenti sono spostati [di Arianna Di Cori] [aggiornamen… - elenaruggeri2 : #VacciniCovid Nei fogli consegnati dopo la prima vaccinazione è scritto che dopo 21 GG. è il richiamo.e poi invece… - News_24it : 'A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia 35 giorni'. Lo co… - pluigiantonelli : Mi sono registrato per il vaccino e ricevuto gli sms di conferma. Ora leggo sul sito Regione Lazio che il richiamo… - super_sabbi : @zaiapresidente @Ulss_Scaligera ha tanta chiacchiera presidente, ma il Veneto è la regione che ha distanziato più a… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer richiamo

"E se una persona non può in quella settimana decisa da voi - twitta un altro utente - come si può spostare il?". Insomma è caos nel Lazio per la seconda dose. Non cambia nulla invece ......per gli adolescenti ? "Abbiamo ricevuto un pacchetto di informazioni sul vaccino BioNTech/... Per chi ha avuto le prime dosi in inverno, servirà unin autunno prossimo? "Ne stiamo ...Diabetica, per Luciana Casula, 66enne sarda, la dose non c’è: “Zero dosi Pfizer, il medico si è detto dispiaciuto ... Sono stata rimandata a casa, in attesa di essere richiamata e questa chiamata ...MASSA CARRARA – Le hanno somministrano per errore sei dosi di vaccino contro il Covid. Per questo motivo una 23enne è stata ricoverata in osservazione all’ospedale di Massa Carrata. La ragazza, fa sap ...