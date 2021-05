Pfizer, in Usa autorizzato vaccino per 12-15enni (Di lunedì 10 maggio 2021) La Food and Drug Administration ha autorizzato il vaccino Pfizer negli Usa per la fascia d’età 12-15 anni. Lo scrive su Twitter il Washington post. Il via libera era atteso da alcuni giorni, dopo che Pfizer aveva annunciato i risultati della sua sperimentazione sugli adolescenti, dimostrando che il vaccino è almeno altrettanto efficace in quella fascia di età quanto lo è negli adulti. Vaccinare i più giovani è anche la chiave per aumentare il livello di immunità di gregge e ridurre il numero di ricoveri e decessi. L’ok della Fda apre ora la campagna di vaccinazione a milioni di altri americani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) La Food and Drug Administration hailnegli Usa per la fascia d’età 12-15 anni. Lo scrive su Twitter il Washington post. Il via libera era atteso da alcuni giorni, dopo cheaveva annunciato i risultati della sua sperimentazione sugli adolescenti, dimostrando che ilè almeno altrettanto efficace in quella fascia di età quanto lo è negli adulti. Vaccinare i più giovani è anche la chiave per aumentare il livello di immunità di gregge e ridurre il numero di ricoveri e decessi. L’ok della Fda apre ora la campagna di vaccinazione a milioni di altri americani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

