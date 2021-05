Pestaggio tra ragazzi nel sottopasso della stazione ferroviaria: giovane inseguito e preso a pugni dal branco (Di lunedì 10 maggio 2021) FALCONARA - Urla, ragazzi che si rincorrono, tanti contro uno, finché la 'preda' viene raggiunta, circondata e presa a cali e pugni. Un blitz da spedizione punitiva, quello a cui hanno assistito ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 maggio 2021) FALCONARA - Urla,che si rincorrono, tanti contro uno, finché la 'preda' viene raggiunta, circondata e presa a cali e. Un blitz da spedizione punitiva, quello a cui hanno assistito ...

papito1492 : @Lady_ofShalott_ Tra un po' mi aspetto che scrivano pure 'presunto pestaggio'. Servi - lpha_bloke : @Leleprox @tuttacolpade @Petartrzz Tacito accordo tra spacciatori e Carabinieri è ARCINOTO. I primi tirano a campar… - ezechiela66 : Eh no cari titolisti nn è stato un pestaggio ma omicidio sono due cose ben diverse tra loro #cucchi - nickbluebox : RT @Debora92992943: Dato che ieri ci siamo lamentati per la sproporzione delle condanne tra gli autori della morte di #StefanoCucchi e quel… - Debora92992943 : Dato che ieri ci siamo lamentati per la sproporzione delle condanne tra gli autori della morte di #StefanoCucchi e… -