Pescara-Salernitana lunedì 10 maggio | ore 14 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Grassadoni con Giannetti e Busellato | Castori ritrova Veseli

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ultimo turno di campionato ed è un’occasione storica per ladi, che deve vincere sul terreno del retrocessoper essere sicura del ritorno in serie A dopo 22 anni. Per il delfino è arrivata una mesta retrocessione in Serie C dopo 12 anni vissuti tra serie A e B. Una stagione nata male, ma InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Fiorillo; Volta, Sorensen, Guth, Masciangelo; Valdifiori, Omeonga, Machin; Ceter, Odgaard, Capone.(3 - 5 - 2): Belec; Mantovani, Bogdan, Gyomber; Jaroszynski, Kiyine, ...La decisione è stata assunta per evitare possibili eccessi ed assembramenti legati alla partita, allo Stadio Adriatico di, decisiva per i granata per l'eventuale ...Un passaggio veloce del pullman del A.c. Monza. E poi dritto dentro l’U-Power Stadium. Forse in ritardo sulla tabella di marcia che porta i giocatori a giocare l’ultima partita di campionato con il Br ...ROMA – Tutto in 90 minuti. Salernitana e Monza si giocano le rispettive speranze di promozione diretta in Serie A nell’ultima giornata del campionato cadetto che decreterà chi, tra campani e lombardi, ...