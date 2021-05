Personale sanitario no - vax, la Regione chiede ai dg delle aziende chiarimenti sugli operatori ancora senza dosi (Di lunedì 10 maggio 2021) ANCONA - Il tempo è scaduto e la materia scotta. Con un decreto legge approvato il venerdì prima di Pasqua, la questione degli operatori sanitari no vax da spostare a mansioni lontane dai pazienti ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 maggio 2021) ANCONA - Il tempo è scaduto e la materia scotta. Con un decreto legge approvato il venerdì prima di Pasqua, la questione deglisanitari no vax da spostare a mansioni lontane dai pazienti ...

Advertising

AzzolinaLucia : Al ristorante al massimo in 4, per lo scudetto in migliaia. Per me queste immagini offendono chi sta facendo sacrif… - Luna61710831 : RT @ancoranna: @a_meluzzi Ma nonostante tutto l hanno resa obbligatoria al personale sanitario,e lo faranno con tutti,o almeno ci proverann… - Luna61710831 : RT @rAd0schi: @sabrina__sf propongo l'obbligo vaccinale per tutti i parlamentari e tutte le alte cariche dello stato (nessuno escluso) e di… - Cecilia3196 : RT @GuidoDeMartini: ??PASS SANITARIO?? Ma se nelle RSA tutti gli anziani e il personale sono vaccinati perché i parenti degli ospiti devono a… - PasqualeVacca12 : RT @GuidoDeMartini: ??PASS SANITARIO?? Ma se nelle RSA tutti gli anziani e il personale sono vaccinati perché i parenti degli ospiti devono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Personale sanitario Taranto: San Cataldo, 950 anni dal rinvenimento del simulacro Il 10 maggio 1071 ... per quelle che ancora soffrono nelle corsie degli ospedali e per coloro i quali se ne prendono cura, i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario, ai quali va la mia gratitudine. Ai ...

Incidente in pista all'autodromo del Mugello, muore un motociclista - - > L'uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente in pista e poi trasportato al centro medico del Mugello, dove è deceduto poco dopo nonostante gli sforzi dei rianimatori e l'...

Personale sanitario no-vax, la Regione chiede ai dg delle aziende chiarimenti sugli operatori... corriereadriatico.it Ivrea riparte dalla canoa Record di atleti e nazioni al campionato europeo Due argenti e organizzazione promossa: era il primo evento in tempo di Covid Il sindaco Sertoli: «Per la città una ventata di ottimismo e un buon segnale» ...

Contagi in calo, nessun morto Scendono ancora i nuovi casi di coronavirus, registrati in provincia. Il bollettino sanitario di ieri ne segnala 31, e non ci sono stati decessi. I positivi sono 17 pazienti di sesso maschile e 14 di ...

... per quelle che ancora soffrono nelle corsie degli ospedali e per coloro i quali se ne prendono cura, i medici, gli infermieri, tutto il, ai quali va la mia gratitudine. Ai ...- - > L'uomo è stato subito soccorso dalpresente in pista e poi trasportato al centro medico del Mugello, dove è deceduto poco dopo nonostante gli sforzi dei rianimatori e l'...Due argenti e organizzazione promossa: era il primo evento in tempo di Covid Il sindaco Sertoli: «Per la città una ventata di ottimismo e un buon segnale» ...Scendono ancora i nuovi casi di coronavirus, registrati in provincia. Il bollettino sanitario di ieri ne segnala 31, e non ci sono stati decessi. I positivi sono 17 pazienti di sesso maschile e 14 di ...