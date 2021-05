Perfetti sconosciuti: come è nata l'idea del film, secondo Paolo Genovese (Di lunedì 10 maggio 2021) Durante un'intervista Paolo Genovese ha parlato dell'idea iniziale da cui è nato Perfetti sconosciuti, considerato il più bel film italiano degli anni 2010. Perfetti sconosciuti è un film del 2016 diretto da Paolo Genovese, il quale, durante un'intervista de Il Fatto Quotidiano, a proposito della genesi della pellicola ha espresso la propria sorpresa nello scoprire che fino a quel momento nessun altro cineasta in nessuna parte del mondo aveva pensato di realizzare qualcosa di simile. "Il film nasce da un'idea semplice. Mi sono chiesto: 'Possibile che nessuno abbia fatto un film sulle relazioni governate dai telefonini? Su quello che affidiamo al mezzo: ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021) Durante un'intervistaha parlato dell'iniziale da cui è nato, considerato il più belitaliano degli anni 2010.è undel 2016 diretto da, il quale, durante un'intervista de Il Fatto Quotidiano, a proposito della genesi della pellicola ha espresso la propria sorpresa nello scoprire che fino a quel momento nessun altro cineasta in nessuna parte del mondo aveva pensato di realizzare qualcosa di simile. "Ilnasce da un'semplice. Mi sono chiesto: 'Possibile che nessuno abbia fatto unsulle relazioni governate dai telefonini? Su quello che affidiamo al mezzo: ...

Advertising

pervincamelie : Sul canale 34 stanno trasmettendo Perfetti Sconosciuti e io devo ammettere che, mentre C chiedeva scusa a G e S, ho… - _UnaLola : Oggi guardo Perfetti Sconosciuti con quei 150 anni di ritardo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Perfetti sconosciuti: come è nata l'idea del film, secondo Paolo Genovese - PaoloBMb70 : “Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta.” Marco Giallini, Kasia Smutniak e molti altri… - 80snobperrie : Fanno Perfetti Sconosciuti su 34 stasera ragaaa indovinate chi lo rivedrà per la duecentesima volta -