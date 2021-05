Percosse alla figlia neonata, la bambina diventa strabica: condannati i genitori (Di lunedì 10 maggio 2021) Avevano percosso con violenza la loro figlia di appena otto mesi e le avevano causato emorragie cerebrali e retiniche, facendola diventare strabica . Per questo due genitori , un 50enne ed una 34enne, ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) Avevano percosso con violenza la lorodi appena otto mesi e le avevano causato emorragie cerebrali e retiniche, facendolare. Per questo due, un 50enne ed una 34enne, ...

