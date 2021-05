Perché durante la pandemia è mancato l’ossigeno?

Leggi su wired

(Di lunedì 10 maggio 2021) (foto: Taechit Taechamanodom via Getty Images)Covid-19 colpisce i polmoni (e non solo) e toglie il fiato. Tanto che, anche se a livello mediatico spesso non ha avuto lo stesso rilievo di altre terapie,è stato ed è una cura essenziale per molti pazienti, sia a casa sia ricoverati. E si è parlato poco anche di come l’improvviso e importante aumento della richiesta di questo salvavita,la, ha messo in crisi in molti paesi la rete di distribuzione delle bombole. Se in Italia c’è stato soltanto un po’ di affanno, all’inizio della, nella fase 1, ma mai una vera e propria carenza di ossigeno, come rimarca l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), altre nazioni più povere o con un sistema sanitario meno strutturato, fra cui in Africa e adesso anche l’India – travolta già dal mese di aprile ...