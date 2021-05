Pensioni giugno 2021, pagamento anticipato: il calendario provvisorio (Di lunedì 10 maggio 2021) Il pagamento delle Pensioni del mese di maggio è stato effettuato anticipatamente, a fine aprile, per motivi legati all'emergenza covid, come del resto sta avvenendo da diverso tempo. Con buone probabilità, anche il pagamento relativo alle Pensioni di giugno sarà distribuito anticipatamente, sempre per gli stessi motivi. L'emergenza pandemica è diminuita ma non è certamente terminata, pertanto si seguiranno le stesse misure anti-covid per evitare assembramenti davanti agli Uffici Postali. Il ritiro degli assegni potrebbe, dunque, avvenire, come per i mesi precedenti, anticipatamente secondo determinati scaglioni, in ordine alfabetico, a seconda della lettera iniziale del cognome. Non è ancora arrivata l'ufficializzazione, si attende soltanto la firma dell'ordinanza da parte del Capo della Protezione ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 maggio 2021) Ildelledel mese di maggio è stato effettuato anticipatamente, a fine aprile, per motivi legati all'emergenza covid, come del resto sta avvenendo da diverso tempo. Con buone probabilità, anche ilrelativo alledisarà distribuito anticipatamente, sempre per gli stessi motivi. L'emergenza pandemica è diminuita ma non è certamente terminata, pertanto si seguiranno le stesse misure anti-covid per evitare assembramenti davanti agli Uffici Postali. Il ritiro degli assegni potrebbe, dunque, avvenire, come per i mesi precedenti, anticipatamente secondo determinati scaglioni, in ordine alfabetico, a seconda della lettera iniziale del cognome. Non è ancora arrivata l'ufficializzazione, si attende soltanto la firma dell'ordinanza da parte del Capo della Protezione ...

