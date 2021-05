Pensiero del giorno – La magia naturale (Di lunedì 10 maggio 2021) Ci sono molti tipi di magia e varie definizioni: magia bianca, magia nera, magia naturale. Molti personaggi ne hanno scritto: Ruggero Bacone, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Paracelso, Giordano Bruno. La magia naturale attira maggiormente la mia attenzione perché comprende in sé sia l’alchimia che l’astrologia, la medicina, la fisica. Ma non scrivo per discutere di questo argomento bensì per osservare come, da qualche tempo, la realtà e la natura mi appaiano magiche. La magia è ciò che caratterizza il sentimento nei bambini. Essi esprimono stupore e incanto già dai primi giorni di vita. L’educazione e gli insegnamenti successivi tendono a razionalizzare e a togliere quel velo di mistero che inonda la loro visione del mondo. Da quel momento, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) Ci sono molti tipi die varie definizioni:bianca,nera,. Molti personaggi ne hanno scritto: Ruggero Bacone, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Paracelso, Giordano Bruno. Laattira maggiormente la mia attenzione perché comprende in sé sia l’alchimia che l’astrologia, la medicina, la fisica. Ma non scrivo per discutere di questo argomento bensì per osservare come, da qualche tempo, la realtà e la natura mi appaiano magiche. Laè ciò che caratterizza il sentimento nei bambini. Essi esprimono stupore e incanto già dai primi giorni di vita. L’educazione e gli insegnamenti successivi tendono a razionalizzare e a togliere quel velo di mistero che inonda la loro visione del mondo. Da quel momento, ...

