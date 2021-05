Pd | Mattia | Gualtieri miglior candidato sindaco per Capitale Europea

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “La candidatura di Robertoalle primarie per le amministrative di Roma e’ un’ottima notizia per la citta’, per la Regione e per l’Italia tutta. Roberto e’ un dirigente politico serio e acuto e un amministratore di grande competenza e stima internazionale.” “Con lui Roma puo’ davvero rinascere, trainando lo sviluppo regionale e nazionale, e completando la trasformazione in citta’dei diritti, a misura di giovani e donne, solidale e produttiva. Un grande uomo per una grande citta’, ilpossibile per Roma. Noi siamo al suo fianco”. Cosi’ in una nota Eleonora, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio.