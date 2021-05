Partita Cittadella-Venezia 1-1 | reti pari al Tombolato

(Di lunedì 10 maggio 2021) Lavalida per la 38esima e ultima giornata di Serie B si è concluso con il risultato di 1-1 al. Con un pareggio nel derby dell’ultima giornataconfermano le rispettive posizioni in classifica. Ilresta al 5° posto con 59 punti mentre ilresta al 6° posto con 57 punti: come si è svolta la? Primo tempo Avvio da classicadi fine stagione tra due squadre con la testa già ai playoff. Col passare dei minuti comunque è ila prendere le redine del gioco. Al 10? Bjarkason sfugge sulla sinistra alla difesa granata e viene chiuso in corner dall’uscita ...

...le occasioni cone Monza, subendo qualche strascico psicofisico dopo gare in cui meritavamo qualcosa di diverso. Peccato, adesso siamo qui e abbiamo una settimana per preparare la".- Venezia 1 - 1 [33 Bocalon (V), 41 Baldini (C)] lun. Empoli - Lecce 2 - 1 [24 Pablo ...0 - 3 Tutti i fari dell ultima giornata della regular season erano chiaramente puntati alla...Queste le parole di mister Paolo Zanetti, allenatore del Venezia FC, al termine del match pareggiato in casa del Cittadella.Un'altra sconfitta per il Lecce. Delle quattro partite rimaste nella ripresa dopo la sosta in quella che doveva essere la volata finale; i giallorossi ne ...