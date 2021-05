Parole Vigorito dopo Benevento-Cagliari | la Procura Figc apre fascicolo d’indagine

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Parole Vigorito

aveva pesantemente attaccato l'addetto al Var Mazzoleni per il rigore prima dato e poi ... hanno trovato solo un'altra scusa per le loro caz***te' ledel presidente campano.'Oresteandrebbe candidato a sindaco di Benevento perché per la prima volta qualcuno conchiare e coraggiose, ha difeso la città di Benevento e l'intero sud.ha detto quello che molti non hanno il coraggio di dire, tacendo per convenienza. Siamo convinti che se...Basta dare uno sguardo sui social per comprendere come le parole di Vigorito su Paolo Silvio Mazzoleni abbiano fatto diventare il patron del Benevento nel gotha degli uomini di calcio ...Nessuna sorpresa. La Procura federale ha aperto un fascicolo sulle durissime parole pronunciate da Oreste Vigorito e anche dal direttore sportivo Foggia, al termine del bruciante ko rimediato con il C ...