Parla la studentessa ventitreenne che ha ricevuto le sei dosi del vaccino

'Ho mal di testa, tanta stanchezza e mi sono presa un bello spavento. Adesso bisogna vedere che cosa accadrà. Non c'è letteratura'. Così parla al Corriere della Sera la ragazza di 23 anni che domenica mattina ha ricevuto per sbaglio sei dosi di vaccino a Massa Carrara. Laureata in Psicologia clinica e attualmente iscritta alla ...La studentessa che ha ricevuto le sei dosi del vaccino in una recente intervista ha raccontato cosa è successo e cosa ha provato.Pfizer Massa Carrara, la studentessa che ha ricevuto sei dosi di vaccino: "Ho paura e mi fa male tutto, ma perdono l'infermiera"