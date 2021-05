Parla la ragazza a cui hanno dato sei dosi di vaccino: 'Ho paura e mi fa male il braccio' (Di lunedì 10 maggio 2021) Oggi Parla la giovane ragazza di 23 anni che ha ricevuto, per sbaglio, un'intera fiala di vaccino Pfizer somministratale da un'infermiera all'ospedale di Massa Carrara. La giovane è stata ricoverata ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 maggio 2021) Oggila giovanedi 23 anni che ha ricevuto, per sbaglio, un'intera fiala diPfizer somministratale da un'infermiera all'ospedale di Massa Carrara. La giovane è stata ricoverata ...

Advertising

Lokiseyes : Adesso ditemi se questa ragazza ha o non ha la voce simile a Jisoo? Ci sono dei momenti quando parla che è uguale. - hotroppiaccount : vera quando parla degli uomini: ?? c’era quando una ragazza parla a jedah: ???????????? mi uccidi #isola - godispog2 : @fallitissimo e tu torna nel culo di tua madre visto che sono una ragazza che parla di quanto veniamo oppresse dal… - globalistIT : Un racconto pieno di preoccupazioni #vaccini #errore #paura - luvyoont4e : domani se c'è ancora la ragazza carina che ho visto in bus, chiedo a my friend se le parla per me -