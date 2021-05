Paragone fa a pezzi il M5S: “Pezzenti culturali affascintati dal potere. Garanti poveri del sistema” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il governo? “Tutta una finzione cinematografica”. Gianluigi Paragone, a capo di Italexit ed ex grillino guarda con ironia e distacco “la telenovela” sul coprifuoco e le tensioni in seno alla instabile maggioranza che sostiene il premier Draghi. Ognuno recita a soggetto tra i partiti di governo, è il suo pensiero. E Draghi lo sa. E poi c’è il M5S che è “una scatola rotta”. Intervistato da la Verità, il senatore ex cinquestelle spara a zero contro questo esecutivo, “terremotato” dalle tensioni sul ddl Zan; dalle le minacce del Movimento 5 stelle in Senato sul voto di fiducia al decreto Sostegni. Poi la richiesta di dimissioni del sottosegretario all’Economia Claudio Durigon. Domanda: più d’uno nel governo sta cercando un casus belli? Non si scompone. «È tutta una finzione cinematografica, un teatrino. Ognuno cerca di difendere un pezzo dello strapuntino- risponde ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Il governo? “Tutta una finzione cinematografica”. Gianluigi, a capo di Italexit ed ex grillino guarda con ironia e distacco “la telenovela” sul coprifuoco e le tensioni in seno alla instabile maggioranza che sostiene il premier Draghi. Ognuno recita a soggetto tra i partiti di governo, è il suo pensiero. E Draghi lo sa. E poi c’è il M5S che è “una scatola rotta”. Intervistato da la Verità, il senatore ex cinquestelle spara a zero contro questo esecutivo, “terremotato” dalle tensioni sul ddl Zan; dalle le minacce del Movimento 5 stelle in Senato sul voto di fiducia al decreto Sostegni. Poi la richiesta di dimissioni del sottosegretario all’Economia Claudio Durigon. Domanda: più d’uno nel governo sta cercando un casus belli? Non si scompone. «È tutta una finzione cinematografica, un teatrino. Ognuno cerca di difendere un pezzo dello strapuntino- risponde ...

Advertising

nikkibsb : Se ci mettiamo noi a mettere foto di Andrea e quell'altro a paragone (ma poi che c'entrano loro che si mettono semp… - W06Anna : @pazzediamici Ma il paragone non è per sminuire uno e esaltare l'altro, è semplicemente per sottolineare che sicura… - pazzediamici : @W06Anna sono scelte che non si basano su quanti pezzi sono pronti ma si basano su quando i pezzi possono fare più… - Frances47226166 : RT @paolo_gram: @Lucia79528064 Peggio di Napoli? Ma questi sono fulminati, cioè Napoli deve essere un esempio di paragone per l’immondizia?… - Lucia79528064 : RT @paolo_gram: @Lucia79528064 Peggio di Napoli? Ma questi sono fulminati, cioè Napoli deve essere un esempio di paragone per l’immondizia?… -