Paola Turani, svelato il sesso del suo primo bebè: gioia incontenibile (Di lunedì 10 maggio 2021) Attraverso un video condiviso sulla sua pagina, Paola Turani ha svelato il sesso del suo bebè: gioia incontenibile, che sorpresa! Una cosa è certa: questo sarà un anno davvero da incorniciare per Paola Turani. La famosissima ed amatissima influencer è incinta. E tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta. Ad annunciare la lieta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 10 maggio 2021) Attraverso un video condiviso sulla sua pagina,haildel suo, che sorpresa! Una cosa è certa: questo sarà un anno davvero da incorniciare per. La famosissima ed amatissima influencer è incinta. E tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta. Ad annunciare la lieta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

taniacips : Non so chi sia sta cacchio di Paola Turani, ma circa 13 anni fa una mia collega incinta veniva serenamente al lavor… - blogtivvu : Paola Turani presto mamma: svelato il sesso del bambino, l’emozionante sorpresa - pulin_in : Non pensavo che Paola Turani fosse una di quelle influencer che spettacolarizza così tanto la gravidanza...la seguo… - laSabriiiiiii : Tutto così intimo, spontaneo e per niente a favore di camera?? Paola Turani mi hai fatta emozionare di più quella v… - Azzurra_1926 : RT @Mydrugsharry: Ma Paola Turani non poteva fare un post come tutte dicendo il sesso? Queste manie di grandezza non le capirò mai -