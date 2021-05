Paola Turani rivela il sesso del suo primo figlio (Di lunedì 10 maggio 2021) Paola Turani è incinta del suo primo figlio. L’influencer aveva annunciato la bella notizia con una foto condivisa su Instagram. La modella, inoltre, dopo aver saputo della gravidanza tanto desiderata, ha voluto condividere con i suoi follower un dolore che l’ha accompagnata per tanti anni. Paola e suo marito Riccardo Serpellini, hanno provato ad avere un bambino per molto tempo. Otto lunghi anni di attese, finché non hanno scoperto di dover combattere contro l’infertilità, che aveva portato la coppia a decidere di iniziare un percorso di PMA, cioè procreazione medicalmente assistita. Pochi giorni prima di iniziare le cure, però, la Turani ha scoperto di essere in dolce attesa. Oggi Paola ha voluto rendere partecipi i suoi follower di un’altra emozionante notizia: la ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 maggio 2021)è incinta del suo. L’influencer aveva annunciato la bella notizia con una foto condivisa su Instagram. La modella, inoltre, dopo aver saputo della gravidanza tanto desiderata, ha voluto condividere con i suoi follower un dolore che l’ha accompagnata per tanti anni.e suo marito Riccardo Serpellini, hanno provato ad avere un bambino per molto tempo. Otto lunghi anni di attese, finché non hanno scoperto di dover combattere contro l’infertilità, che aveva portato la coppia a decidere di iniziare un percorso di PMA, cioè procreazione medicalmente assistita. Pochi giorni prima di iniziare le cure, però, laha scoperto di essere in dolce attesa. Oggiha voluto rendere partecipi i suoi follower di un’altra emozionante notizia: la ...

