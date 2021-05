Paola Ferrari: “Mi dicono che ho lo stucco in faccia, che sono un mostro. Ci sono stata male” (Di lunedì 10 maggio 2021) Paola Ferrari, “prima donna a condurre la Domenica Sportiva, dopo 42 anni di dittatura maschile, prima donna a presentare 90° minuto, prima donna a guidare Dribbling”. Il Giornale ha intervisto uno dei volti storici del calcio televisivo della Rai, parlando di tutto. Persino degli Anni di piombo: “Salvai la vita a un mio compagno di scuola ideologicamente molto lontano da me, ma in quegli anni ho ricevuto pesanti minacce di morte. Ho visto tanti ragazzi cadere, c’ era grande violenza, grande scontro ideologico, tanta droga che girava. Quegli anni hanno forgiato chi ne è uscito”. Racconta le sue fughe da casa, gli inizi di carriera in bolletta, le pubblicità per i cosmetici (“per anni sono stata il volto della Rinascente”), 8 anni di fotoromanzi. “Ero una bella ragazza, avevo molto tempo mio, era la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021), “prima donna a condurre la Domenica Sportiva, dopo 42 anni di dittatura maschile, prima donna a presentare 90° minuto, prima donna a guidare Dribbling”. Il Giornale ha intervisto uno dei volti storici del calcio televisivo della Rai, parlando di tutto. Persino degli Anni di piombo: “Salvai la vita a un mio compagno di scuola ideologicamente molto lontano da me, ma in quegli anni ho ricevuto pesanti minacce di morte. Ho visto tanti ragazzi cadere, c’ era grande violenza, grande scontro ideologico, tanta droga che girava. Quegli anni hanno forgiato chi ne è uscito”. Racconta le sue fughe da casa, gli inizi di carriera in bolletta, le pubblicità per i cosmetici (“per anniil volto della Rinascente”), 8 anni di fotoromanzi. “Ero una bella ragazza, avevo molto tempo mio, era la ...

Advertising

napolista : La giornalista Rai intervistata dal Giornale: 'Ho fatto gli anni di piombo, devo tutto a Enzo Tortora, Cabrini mi v… - miri9877787 : RT @_DAGOSPIA_: PAOLA FERRARI VS DILETTA: NON RAPPRESENTA LE GIORNALISTE ITALIANE MA SOLO SE STESSA. O FORSE BELEN - paolocoa : FQ-Paola Ferrari: “Diletta Leotta? Non può rappresentare le giornaliste italiane. Per me è un affronto essere ascol… - ilgrilloparlan2 : RT @_DAGOSPIA_: PAOLA FERRARI VS DILETTA: NON RAPPRESENTA LE GIORNALISTE ITALIANE MA SOLO SE STESSA. O FORSE BELEN - FQMagazineit : Paola Ferrari: “Diletta Leotta? Non può rappresentare le giornaliste italiane. Per me è un affronto essere ascoltat… -