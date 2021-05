Paola Ferrari: "Ho sopportato sorrisi ironici di chi al campo ti vedeva come un’ochetta in cerca di gloria" (Di lunedì 10 maggio 2021) “Gli anni di piombo li ho vissuti molto intensamente e porto ancora le ferite dentro. Salvai la vita a un mio compagno di scuola ideologicamente molto distante da me, ma in quegli anni ho ricevuto pesanti minacce di morte. Ho visto tanti ragazzi cadere”. Paola Ferrari si racconta in un’intervista rilasciata al Giornale. La giornalista ha ripercorso la sua vita, dall’infanzia alla costruzione di una carriera di successo con rigore e sacrifici. “Sono andata via da casa ragazzina, per mantenermi dovevo lavorare. Vivere da sola non era facile: non ricordo quante volte mi tagliarono i fili della luce e del telefono. Così ho prestato il viso a una casa molto famosa di cosmetici. Mamma e papà non si occupavano molto di me. Ho rischiato tante volte di prendere strade sbagliate. Mi hanno salvato il carattere e la buona stella” Paola ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) “Gli anni di piombo li ho vissuti molto intensamente e porto ancora le ferite dentro. Salvai la vita a un mio compagno di scuola ideologicamente molto distante da me, ma in quegli anni ho ricevuto pesanti minacce di morte. Ho visto tanti ragazzi cadere”.si racconta in un’intervista rilasciata al Giornale. La giornalista ha ripercorso la sua vita, dall’infanzia alla costruzione di una carriera di successo con rigore e sacrifici. “Sono andata via da casa ragazzina, per mantenermi dovevo lavorare. Vivere da sola non era facile: non ricordo quante volte mi tagliarono i fili della luce e del telefono. Così ho prestato il viso a una casa molto famosa di cosmetici. Mamma e papà non si occupavano molto di me. Ho rischiato tante volte di prendere strade sbagliate. Mi hanno salvato il carattere e la buona stella”...

Advertising

HuffPostItalia : Paola Ferrari: 'Ho sopportato sorrisi ironici di chi al campo ti vedeva come un’ochetta in cerca di gloria' - Salvo2410libero : Dico così, ma in realtà salterei addosso pure a Paola Ferrari - Stefano14118133 : @realvarriale @RaiDue @EmpoliCalcio @RaiSport @Raiofficialnews mentre stava parlano il presidente x dire la sua...d… - AlessandroMusu : Paola Ferrari s’è sfregiata col botox, mamma mia, tutta la bocca storta ?? - Francobiscione_ : @RaiSport Ma ancora proponete Paola Ferrari?!?! È diventato uno scempio. È cosi deformata che non riesce più neanc… -