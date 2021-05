Paola Ferrari: “Diletta Leotta? Non può rappresentare le giornaliste italiane. Per me è un affronto essere ascoltata solo perché carina” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Sono andata via da casa ragazzina, per mantenermi dovevo lavorare. Vivere da sola non era facile: non ricordo quante volte mi tagliarono i fili della luce e del telefono. Così ho prestato il viso a una casa molto famosa di cosmetici. Mamma e papà non si occupavano molto di me. Ho rischiato tante volte di prendere strade sbagliate. Mi hanno salvato il carattere e la buona stella”. Paola Ferrari si racconta a cuore aperto in un’intervista al Giornale. La giornalista sportiva ha ripercorso la sua vita, dall’infanzia fino al successo e alla sua carriera, senza risparmiare critiche e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. “Per me era inconcepibile avere love story con calciatori, avrei perso tutta la credibilità di giornalista che stavo costruendo con una fatica spaventosa. Non era facile sopportare i sorrisi ironici di chi al campo ti vedeva come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Sono andata via da casa ragazzina, per mantenermi dovevo lavorare. Vivere da sola non era facile: non ricordo quante volte mi tagliarono i fili della luce e del telefono. Così ho prestato il viso a una casa molto famosa di cosmetici. Mamma e papà non si occupavano molto di me. Ho rischiato tante volte di prendere strade sbagliate. Mi hanno salvato il carattere e la buona stella”.si racconta a cuore aperto in un’intervista al Giornale. La giornalista sportiva ha ripercorso la sua vita, dall’infanzia fino al successo e alla sua carriera, senza risparmiare critiche e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. “Per me era inconcepibile avere love story con calciatori, avrei perso tutta la credibilità di giornalista che stavo costruendo con una fatica spaventosa. Non era facile sopportare i sorrisi ironici di chi al campo ti vedeva come ...

Advertising

ilgrilloparlan2 : RT @_DAGOSPIA_: PAOLA FERRARI VS DILETTA: NON RAPPRESENTA LE GIORNALISTE ITALIANE MA SOLO SE STESSA. O FORSE BELEN - FQMagazineit : Paola Ferrari: “Diletta Leotta? Non può rappresentare le giornaliste italiane. Per me è un affronto essere ascoltat… - MarcusGiorgia : RT @_DAGOSPIA_: PAOLA FERRARI VS DILETTA: NON RAPPRESENTA LE GIORNALISTE ITALIANE MA SOLO SE STESSA. O FORSE BELEN - SusyMely1 : RT @_DAGOSPIA_: PAOLA FERRARI VS DILETTA: NON RAPPRESENTA LE GIORNALISTE ITALIANE MA SOLO SE STESSA. O FORSE BELEN - selinagonzale12 : RT @_DAGOSPIA_: PAOLA FERRARI VS DILETTA: NON RAPPRESENTA LE GIORNALISTE ITALIANE MA SOLO SE STESSA. O FORSE BELEN -