Paola Ferrari | dagli Anni di piombo alla Domenica Sportiva

(Di lunedì 10 maggio 2021): «I mieidisono una ferita ancora aperta» Il Giornale – ControCorrente, pagina 22, di Massimo M. Veronese. È sempre stata una primadonna fin da quando, liceale neglidi, metteva in riga i capi della contestazione con uno sguardo blu fulminante. Prima donna a condurre la, dopo 42di dittatura maschile, prima donna a presentare 90° minuto, prima donna a guidare Dribbling, tutte le roccaforti inespugnabili dell’uomo abbattute una dopo l’altra da una che ha sempre fatto di testa propria, orgogliosa delle proprie idee e del proprio lavoro, «gior-na-li-sta», scandito come si deve. Un simbolo di emancipazione femminile, ma fuori dal coro, una vita da combattente fatta di sorrisi, ...

Paola Ferrari si racconta in una lunga intervista a Il Giornale, in cui ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, lanciando anche qualche frecciatina a colleghe del mondo del giornalismo.
Paola Ferrari nuovamente contro Diletta Leotta, le parole della conduttrice "Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché og ...