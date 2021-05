Paola Ferrari attacca Diletta Leotta | “Può rappresentare solo se stessa”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 10 maggio 2021) In un’intervista rilasciata a Il Giornale,hato, facendo riferimento a precisi elementi In un’intervista rilasciata alla testa “Il Giornale”,ha raccontato il suo percorso da giornalista sportiva. È stata la prima donna a condurre la Domenica Sportiva, la prima donna a presentare 90° minuto e la prima donna a guidare a Dribbling. Seppur una donna bellissima, la giornalista non ha mai fatto leva su questo aspetto e ha sempre cercato di lavorare duramente per riuscire ad affermarsi grazie alle sue capacità e qualità professionali. “Sono andata via da casa ragazzina, per mantenermi dovevo lavorare. Vivere da sola non era facile: non ricordo quante volte mi tagliarono i fili della luce e del telefono. Così ho prestato il ...