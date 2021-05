Pallone d’oro VPG Italia 2021 | i candidati | Afrogaz | campione d’Italia e vicecampione del mondo

Leggi su esports247

(Di lunedì 10 maggio 2021) E’ tempo di presentare gli 8al primomade in Esports247.it per i migliori Pro Players su PS dell’universo VPG. Presenteremo un giocatore al giorno, fino a domenica prossima. L’indomani, sarà il momento di iniziare a votare: prima toccherà al “pubblico” da casa quindi, nel weekend, toccherà ai capitani. LEGGI ANCHE =>VPGper i migliori Pro Players su PS: l’annuncio ufficiale E proprio da un capitano partiamo, per presentarvi iscelti dallo staff di VPG per concorrere al premio di miglior giocatore di VPG. Ma non partiamo da lui perché capitano, bensì perché optiamo per il più democratico degli ordini alfabetici (laddove l’ordine alfabetico è ...