Pallavolo | Lugli | ‘indignazione del Coni per il mio caso si è fermata alla telefonata’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Ho ricevuto telefonate private dai vertici delche mi hanno inizialmente fatto molto piacere, mi hanno detto che erano indignati. Ma dopo le telefonate non è successo nulla. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun comunicato. L’indignazione si ètelefonata, solo io con alcune associazioni abbiamo deciso di ribellarci a una situazione che non si esaurisce al miopersonale, ma va avanti da anni anche se altre ragazze hanno preferito non dire nulla per non esporre il proprio privato”. Così l’ex pvolista Lara, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. La 41enne emiliana è chiamata in tribunale il prossimo 18 maggio dall’associazione sportiva Volley Pordenone, sua ex società, che l’ha citata in quanto incinta perché con la ...