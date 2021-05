Palermo-Teramo | le pagelle dei quotidiani | De Rose da applausi | Luperini al top

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ilsi prende il secondo turno dei playoff.I rosanero superano senza troppi intoppi ilgrazie alle rete messe a segno nel corso del primo tempo da Roberto Floriano su rigore e da Gregorio. Prestazione di livello quello offerta dalla compagine guidata da mister Giacomo Filippi che sarà di nuovo in campo mercoledì quando sfiderà la Juve Stabia in trasferta.Mediagol.it vi propone i voti deiai calciatori rosanero e al tecnico.LA GAZZETTA DELLO SPORT(3-4-2-1): Pelagotti 7; Accardi 6,5, Lancini 6, Marconi 7; Doda 6 (22' st Marong 6)7, De7.5, Valente 6.5; Kanoutè 6,5 (22' st Silipo 6) Floriano 6 (10' st Santana 6); Rauti s.v. (10' pt Saraniti 6,5). All.: Filippi 7. CORRIERE DELLO SPORT...

Il Palermo, infatti, adesso ha trovato una caratteristica in più su cui fare affidamento: il cinismo. I rosanero che durante la stagione sono stati vittima di cali di concentrazioni e defaillance... Un successo convincente quello ottenuto dal Palermo di Filippi contro il Teramo nella gara valida per il primo turno dei playoff. In gol Floriano e Valente, ma i rosa sono stati protagonisti in generale di una buona prestazione.