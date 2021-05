Paire, foto in campo alla palla contestata: 'Se questa è fuori, salto dallo stadio' (Di lunedì 10 maggio 2021) Il solito Paire protagonista di un altro show questa volta al Foro Italico nel match contro il nostro Stefano Travaglia. Dopo che l'italiano è riuscito a portare a casa il primo set, nel secondo il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) Il solitoprotagonista di un altro showvolta al Foro Italico nel match contro il nostro Stefano Travaglia. Dopo che l'italiano è riuscito a portare a casa il primo set, nel secondo il ...

Advertising

FBiasin : Gli chiamano fuori la prima. Si incazza. Il 'falco' dice che è fuori. Ma lui ormai è incazzato. Infila tre doppi fa… - Gazzetta_it : #Paire, il solito show: una foto in campo alla palla contestata #Ibi21 - Andre64826601 : #paire e certe #foto segnanti... #atproma - Leonard40959202 : RT @FBiasin: Gli chiamano fuori la prima. Si incazza. Il 'falco' dice che è fuori. Ma lui ormai è incazzato. Infila tre doppi falli. Prend… - Fprime86 : RT @Elenaramognino: Anche quest’anno polemica Paire per una palla chiamata fuori, secondo lui IN. Foto e show. Bravo @stetone91 a non perde… -