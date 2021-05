Ostia: sgombero in corso all’Idroscalo, rimosse le baracche abusive (FOTO) (Di lunedì 10 maggio 2021) Idroscalo di Ostia, iniziato stamattina lo sgombero dell’insediamento abusivo presente da tempo nell’area. Al termine delle operazioni, che dureranno alcuni giorni, sarà avviata la bonifica della zona. Sgomberi all’Idroscalo di Ostia Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono al lavoro per liberare un’area occupata da un insediamento abusivo in Via dell’Idroscalo e Via dell’ Idrovolante, nella zona ponente di Ostia, all’interno della Riserva del Litorale. La Polizia Locale, con X Gruppo Mare, guidata dal Dirigente Guido Calzia, presente sul posto, congiuntamente al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, sta rimuovendo 22 baracche in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Avviati accertamenti su 4 persone trovate al momento dell’intervento, tutti uomini di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) Idroscalo di, iniziato stamattina lodell’insediamento abusivo presente da tempo nell’area. Al termine delle operazioni, che dureranno alcuni giorni, sarà avviata la bonifica della zona. SgomberidiGli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono al lavoro per liberare un’area occupata da un insediamento abusivo in Via dell’Idroscalo e Via dell’ Idrovolante, nella zona ponente di, all’interno della Riserva del Litorale. La Polizia Locale, con X Gruppo Mare, guidata dal Dirigente Guido Calzia, presente sul posto, congiuntamente al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, sta rimuovendo 22in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Avviati accertamenti su 4 persone trovate al momento dell’intervento, tutti uomini di ...

Advertising

CorriereCitta : Ostia: sgombero in corso all’Idroscalo, rimosse le baracche abusive (FOTO) - CheGuevaraRoma : RT @InfoAntifa: Roma, protesta Anpi: occupazione di Casapound a Ostia Associazioni antifasciste chiedono sgombero via delle Baleniere ·http… - InfoAntifa : Roma, protesta Anpi: occupazione di Casapound a Ostia Associazioni antifasciste chiedono sgombero via delle Balenie… -