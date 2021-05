Osimhen travolge lo Spezia e fa sognare Napoli | il destino degli azzurri ora è soltanto nelle loro mani

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 maggio 2021) 35^ Giornata di Serie AStadio: Stadio Comunale Alberto PiccoMarcatori (Assist): 15’ Zielinski (Di Lorenzo), 23’(Zielinski), 44’(Insigne), 64’ Piccoli, 79’ Lozano ((4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez (78? Acampora), Ricci, Maggiore; Verde (46? Piccoli), Agudelo (78? Saponara), Gyasi (68? Farias).(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrah, Hysaj (69? Mario Rui); Fabian Ruiz, Demme; Politano (76? Lozano), Zielinski (69? Mertens, 76? Elmas), Insigne;(84? Petagna). Iltorna a vincere in seguito allo scivolone contro il Cagliari, imponendosi per 4-1 contro la compagine guidata da Italiano, impegnata in un’imprevedibile lotta salvezza. Non era dunque scontato un ...