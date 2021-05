Orrore a Chioggia | ritrovato un cadavere semi carbonizzato accanto a un cassonetto dato alle fiamme L’allarme è scattato poco dopo le 6 30

(Di lunedì 10 maggio 2021)nel Veneziano, intervenuti per domare un incendio sviluppatosi in unper i rifiuti a, i vigili del fuoco hanno scoperto un. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno già passato al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.ieri mattina a, nel Veneziano, dove i vigili del fuoco hannounparzialmentenei pressi di undei rifiuti. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 insieme con polizia e carabinieri.domenica mattina all’albaè ...

Advertising

fanpage : L'allarme è scattato questo mattina quando poco dopo le 6.30 -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Chioggia

Fanpage.it

... un'anima a quei cittadini veneziani che furono strappati alla vita e consegnati all'dei ... APer quanto riguarda gli altri comuni, ail sindaco Alessandro Ferro e il presidente ...... un'anima a quei cittadini veneziani che furono strappati alla vita e consegnati all'dei ... APer quanto riguarda gli altri comuni, ail sindaco Alessandro Ferro e il presidente ...Tragedia a Brondolo, frazione di Chioggia. Un uomo di 83 anni è stato ritrovato morto, questa mattina, in via Papa Giovanni XXIII, parzialmente carbonizzato. Era vicino ad un cassonetto dei rifiuti, a ...Orrore a Chioggia, ritrovato un cadavere semi carbonizzato accanto a un cassonetto dato alle fiamme Orrore nel Veneziao, intervenuti per domare un incendio sviluppatosi in un cassonetto per i rifiuti ...