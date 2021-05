Oroscopo Vergine, domani 11 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 10 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine. Carissimi Vergine, i transiti che caratterizzeranno il vostro martedì non sembrano essere esattamente eccelsi. Alcuni astri positivi, come la Luna e il Sole, cercheranno di tenere alto il vostro morale, mentre altri negativi, come Mercurio e Venere, remeranno a vostro sfavore intralciandovi la via. In particolare, i pianeti oppositivi sembrano potervi causare notevoli fastidi mentali, rendendovi talvolta confusi e, soprattutto, irritabili. In questo contesto potrebbe essere meglio evitare accordi e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 11? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Carissimi, i transiti che caratterizzeranno il vostro martedì non sembrano essere esattamente eccelsi. Alcuni astri positivi, come la Luna e il Sole, cercheranno di tenere alto il vostro morale, mentre altri negativi, come Mercurio e Venere, remeranno a vostro sfavore intralciandovi la via. In particolare, i pianeti oppositivi sembrano potervi causare notevoli fastidi mentali, rendendovi talvolta confusi e, soprattutto, irritabili. In questo contesto potrebbe essere meglio evitare accordi e ...

