Oroscopo Sagittario, domani 11 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 10 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. Voi del Sagittario sembrate essere davanti ad un martedì non esattamente al top della forma possibile. Venere e Mercurio, per voi, assumono posizioni piuttosto scomode in giornata, causandovi qualche grattacapo non indifferente per quanto riguarda la sfera privata, sia sotto il piano amoroso che sotto quello famigliare. Il dialogo non sembra essere affatto favorito, rischiando di far degenerare in fretta le varie discussioni che potreste essere chiamati ad affrontare. L'unico aspetto che non sembra ...

