Oroscopo Leone del giorno | previsioni del giorno 10 05 2021

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 10 maggio 2021) Oggi la tua reputazione dovrebbe schizzare alle stelle e probabilmente sarai sulla bocca di tutti. La gentile Venere si trova in un’area amichevole della tua carta astrale e questo indica che i tuoi amici potrebbero mettere una buona parola per te negli ambienti che frequentano. La cosa potrebbe accrescere la tua influenza più di quanto tu possa pensare. Questa è un’ottima notizia se vuoi mettere in luce il tuo talento e le tue capacità, perché sarà tutta pubblicità per te. Se ti devi esibire davanti a un pubblico per lavoro o per divertimento, probabilmente andrai alla grande. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.