Oroscopo Capricorno, domani 11 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 10 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Questo martedì sancirà per voi amici del Capricorno la fine dell’influenza positiva di Venere nei vostri piani astrali. A causa di questo importante abbandono potrebbe soffrire maggiormente la vostra sfera sentimentale, con una comunione di emozioni non così tanto accentuata tre voi e la vostra dolce metà. Anche Marte rema a vostro sfavore, rischiando di far sorgere alcune importanti incomprensioni con chi vi circonda che potrebbero facilmente sfociare in litigi piuttosto marcati. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 11? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Questo martedì sancirà per voi amici della fine dell’influenza positiva di Venere nei vostri piani astrali. A causa di questo importante abbandono potrebbe soffrirermente la vostra sfera sentimentale, con una comunione di emozioni non così tanto accentuata tre voi e la vostra dolce metà. Anche Marte rema a vostro sfavore, rischiando di far sorgere alcune importanti incomprensioni con chi vi circonda che potrebbero facilmente sfociare in litigi piuttosto marcati. ...

Advertising

Capricorno_astr : 10/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 10/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - _hikariare__ : Che Wylan fosse virgo, Jesper gemini, Kaz capricorno e Matthias toro, l'avevo intuito ancora prima di avere conferm… - Capricorno_astr : 10/mag/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 10/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: -