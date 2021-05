Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 10/05/2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) In una nuova amicizia potrebbe esserci molto più di quanto pensi. Il Sole illuminerà una zona socievole della tua carta astrale, che promette contatti utili e nuovi amici, mentre Venere, il pianeta delle relazioni, scivola attraverso la tua zona più intuitiva e segreta. Potrebbe esserci qualche goccia di romanticismo che ribolle sotto la superficie, e forse potrebbe crescere l’attrazione reciproca con un conoscente. Indipendentemente da come andranno le cose, sarai lusingata dalle sue attenzioni. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 10 maggio 2021) In una nuova amicizia potrebbe esserci molto più di quanto pensi. Il Sole illuminerà una zona socievole della tua carta astrale, che promette contatti utili e nuovi amici, mentre Venere, il pianeta delle relazioni, scivola attraverso la tua zona più intuitiva e segreta. Potrebbe esserci qualche goccia di romanticismo che ribolle sotto la superficie, e forse potrebbe crescere l’attrazione reciproca con un conoscente. Indipendentemente da come andranno le cose, sarai lusingata dalle sue attenzioni. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

